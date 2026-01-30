Хуан Мартин дель Потро: «Я бы хотел, чтобы в финале Australian Open встретились мои друзья — Ноле и Карлитос»

«Я бы хотел, чтобы в финале Australian Open встретились мои друзья — Ноле [Новак Джокович] и Карлитос [Карлос Алькарас]. Вы тоже?» — написал аргентинец.
Алькарас сегодня сыграет с Александром Зверевым, а Джокович — с Янником Синнером.
