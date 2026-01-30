Ричмонд
Хуан Мартин дель Потро: «Я бы хотел, чтобы в финале Australian Open встретились мои друзья — Ноле и Карлитос»

Хуан Мартин дель Потро рассказал, кого бы хотел увидеть в финале Australian Open.

Источник: Спортс"

«Я бы хотел, чтобы в финале Australian Open встретились мои друзья — Ноле [Новак Джокович] и Карлитос [Карлос Алькарас]. Вы тоже?» — написал аргентинец.

Алькарас сегодня сыграет с Александром Зверевым, а Джокович — с Янником Синнером.

