«Хрбаты и Юханссон». Кафельников назвал двух самых неприятных соперников в карьере

— Было таких несколько, тех, которые доставляли мне всегда дискомфорт.
— Кто из них были самые неприятные?
— Были такие теннисисты, как Доминик Хрбаты и Томас Юханссон. Безусловно, я не беру в расчет Пита Сампраса, который всегда мне оказывал сопротивление. Хотя Пит меня обыгрывал много-много раз, но я любил с ним играть, это доставляло мне удовольствие. А вот такие, как Доминик Хрбаты и Томас Юханссон, — это был тот еще квест для меня.
— Почему?
— Не знаю, почему. Может, потому что мой стиль игры подходил к их стилю и то, что они предлагали, для меня было всегда очень дискомфортно, — сказал Кафельников в видео для канала First&Red.
