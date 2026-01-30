Пять россиян проиграли в полуфиналах юниорского Australian Open

В женском одиночном разряде две россиянки вышли в полуфинал. Екатерина Тупицына победила китаянку Синьжань Сунь (3:6, 7:5, 7:5), а Золотарева оказалась сильнее еще одной китаянки Юйшань Шао (7:5, 6:3). В ½ финала Тупицына сыграет против американки Теи Фродин, Золотарева — с Ксенией Ефремовой из Франции.