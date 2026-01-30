Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять россиян проиграли в полуфиналах юниорского Australian Open

На этой стадии завершили борьбу пары Мария Макарова/Рада Золотарева, Александра Малова/Алиса Терентьева и Кирилл Филаретов/Марк Себан (Великобритания).

Источник: телеграм-канал Федерации тенниса России

Ни один российский теннисист не смог выйти в финал в парном разряде юниорского Australian Open, первого в сезоне турнире «Большого шлема».

У женщин в полуфиналах Мария Макарова и Рада Золотарева уступили чешкам Алене и Яне Ковачковым со счетом 4:6, 4:6, а Александра Малова и Алиса Терентьева проиграли другим представителям Чехии Терезе Германовой и Денисе Золдаковой — 4:6, 6:7 (6:8).

В мужском полуфинале Кирилл Филаретов и британец Марк Себан уступили Коннору Дойгу из ЮАР и болгарину Димитару Кисимову — 3:6, 6:4, 6:10.

В женском одиночном разряде две россиянки вышли в полуфинал. Екатерина Тупицына победила китаянку Синьжань Сунь (3:6, 7:5, 7:5), а Золотарева оказалась сильнее еще одной китаянки Юйшань Шао (7:5, 6:3). В ½ финала Тупицына сыграет против американки Теи Фродин, Золотарева — с Ксенией Ефремовой из Франции.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.