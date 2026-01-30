Ричмонд
Алькарас за 5,5 часа победил Зверева в полуфинале Australian Open

Испанский теннисист вел 2:0 по сетам, но позволил сопернику сравнять счет. В решающем сете Зверев не подал на матч при счете 5:4 и в итоге уступил 5:7.

Источник: Getty Images

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в финал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В ¼ финала 22-летний Алькарас победил представителя Германии Александра Зверева, третью ракетку мира, со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Это была самая продолжительная встреча на нынешнем турнире — пять часов и 26 минут.

Последние четыре гейма третьего сета Алькарас играл с судорогами и брал медицинский тайм-аут. Также он был в двух очках от победы, но в итоге уступил на тай-брейке. В пятом сете Зверев не подал на матч при счете 5:4.

Алькарас ни разу не проиграл матч на турнире «Большого шлема», ведя 2:0 по сетам (60 побед). В личных встречах у Алькараса и Зверева счет стал 7:6 в пользу испанца.

Алькарас впервые в карьере сыграет в финале Australian Open, ранее он не доходил дальше ¼ финала. При этом на счету испанца шесть титулов на турнирах «Большого шлема» — Roland Garros (2024, 2025), Уимблдоне (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).

28-летний Зверев трижды доходил до финалов на турнирах «Большого шлема» — на Australian Open-2025, Roland Garro-2024 и US Open-2020.

В финале Алькарас сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия).

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

