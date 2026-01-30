Медведев и Андреева заработали больше всех из россиян на Australian Open

Медведев и Андреева дошли на турнире до четвертого круга. Диана Шнайдер и Анна Калинская, дошедшие до третьего круга в одиночном разряде, а также выступив в парах, заработали по $244 825. Андрей Рублев, Карен Хачанов и Оксана Селехметьева за выход в третий круг получили $229 425. Дошедшая до полуфинала в парном разряде Вера Звонарева заработала $96 250.