Медведев и Андреева заработали больше всех из россиян на Australian Open

СИДНЕЙ, 30 января. /ТАСС/. Даниил Медведев и Мирра Андреева получили по $330 тыс. за выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open).
Медведев и Андреева дошли на турнире до четвертого круга. Диана Шнайдер и Анна Калинская, дошедшие до третьего круга в одиночном разряде, а также выступив в парах, заработали по $244 825. Андрей Рублев, Карен Хачанов и Оксана Селехметьева за выход в третий круг получили $229 425. Дошедшая до полуфинала в парном разряде Вера Звонарева заработала $96 250.
Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд турнира — около $75 млн.
