Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев и Андреева заработали больше всех из россиян на Australian Open

Они получат по $330 тыс.

Источник: Reuters

СИДНЕЙ, 30 января. /ТАСС/. Даниил Медведев и Мирра Андреева получили по $330 тыс. за выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open).

Медведев и Андреева дошли на турнире до четвертого круга. Диана Шнайдер и Анна Калинская, дошедшие до третьего круга в одиночном разряде, а также выступив в парах, заработали по $244 825. Андрей Рублев, Карен Хачанов и Оксана Селехметьева за выход в третий круг получили $229 425. Дошедшая до полуфинала в парном разряде Вера Звонарева заработала $96 250.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд турнира — около $75 млн.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше