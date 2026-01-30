Джокович поблагодарил Синнера за победу после полуфинала Australian Open

Серб подчеркнул, что для победы ему пришлось выйти на предельный уровень. «Я знал, что это единственный способ для меня иметь шанс на победу сегодня против него. Он выиграл у меня последние пять матчей Я сказал ему у сетки спасибо за то, что он позволил мне хотя бы один матч за последние пару лет», — отметил Джокович.