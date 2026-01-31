Ричмонд
Россиянка вышла в финал юниорского Australian Open

Россиянка Екатерина Тупицына вышла в финал юниорского Australian Open.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россиянка Екатерина Тупицына обыграла американку Тею Фродин в полуфинале юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 17-летней россиянки. Ее соперница была посеяна на турнире под восьмым номером. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

В другом полуфинале россиянка Рада Золотарева проиграла представляющей Францию уроженке Москвы Ксении Ефремовой (3-й номер посева).