Определились победители Australian Open в женском парном разряде

Мертенс 30 лет, она в третий раз выиграла парный турнир Australian Open (2021, 2024, 2026), 37-летняя Чжан Шуай — во второй (2019, 2026). Бельгийка является шестой ракеткой мира в парном разряде, китаянка — 15-й.