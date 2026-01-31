Определились победители Australian Open в женском парном разряде

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Бельгийка Элизе Мертенс и китаянка Чжан Шуай стали победительницами Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В финале они обыграли посеянных под седьмым номером Анну Данилину (Казахстан) и Александру Крунич (Сербия) со счетом 7:6 (7:4), 6:4. У победительниц турнира был четвертый номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут.
Мертенс 30 лет, она в третий раз выиграла парный турнир Australian Open (2021, 2024, 2026), 37-летняя Чжан Шуай — во второй (2019, 2026). Бельгийка является шестой ракеткой мира в парном разряде, китаянка — 15-й.