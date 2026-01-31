Ричмонд
Скупски и Харрисон впервые выиграли парный турнир Australian Open

Скупски и Харрисон выиграли Открытый чемпионат Австралии по теннису.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Британец Нил Скупски и американец Кристиан Харрисон стали победителями Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.

В финале они обыграли получивших wild card австралийцев Джейсона Кублера и Марка Полманса. Харрисон и Скупски были посеяны на турнире под шестым номером. Матч продолжался 1 час 49 минут.

Скупски, которому 36 лет, и 31-летний Харрисон впервые стали победителями Australian Open. Британец является девятой ракеткой мира в парном разряде, американец — 15-й.