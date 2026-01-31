Рыбакина стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов»

26-летняя Рыбакина — двукратная чемпионка «Больших шлемов». Также она победила на «Уимблдоне»-2022. Она стала четвертой действующей теннисисткой с двумя титулами на ТБШ. Столько же у Коко Гауфф, Виктории Азаренко и Барборы Крейчиковой.
Также казахстанка стала шестой теннисисткой Открытой эры, выигравшей первые два «Шлема» на харде и траве, после Амели Моресмо, Линдсей Дэвенпорт, Марии Шараповой, Мартины Хингис и Винус Уильямс.
Для Рыбакиной это 12-й титул в карьере и седьмой на харде. Теперь ее статистика в финалах — 12:11.
По итогам турнира она поднимется на третью строчку рейтинга.