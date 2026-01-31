Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов»

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла Australian Open. В финале она победила № 1 Арину Соболенко −6:4, 4:6, 6:4. Счет в личных встречах стал 8:7 в пользу белоруски.

Источник: Спортс"

26-летняя Рыбакина — двукратная чемпионка «Больших шлемов». Также она победила на «Уимблдоне»-2022. Она стала четвертой действующей теннисисткой с двумя титулами на ТБШ. Столько же у Коко Гауфф, Виктории Азаренко и Барборы Крейчиковой.

Также казахстанка стала шестой теннисисткой Открытой эры, выигравшей первые два «Шлема» на харде и траве, после Амели Моресмо, Линдсей Дэвенпорт, Марии Шараповой, Мартины Хингис и Винус Уильямс.

Для Рыбакиной это 12-й титул в карьере и седьмой на харде. Теперь ее статистика в финалах — 12:11.

По итогам турнира она поднимется на третью строчку рейтинга.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше