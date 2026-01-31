Ричмонд
Соболенко — о том, как перенесла поражение в финале Australian Open: «Был момент истерики»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих эмоциях после поражения в финальном матче Australian Open.

Источник: Reuters

— Как чувствуете себя и перевариваете случившееся? Потому что вы смеялись, когда зашли.

— Смеялась и плакала, это был момент истерики. Да просто постаралась выпустить эмоции. Я была очень расстроена собой, потому что у меня были возможности, я здорово играла до определенного момента, а потом не смогла противостоять ее агрессии.

Но в целом я здесь показала отличный теннис, даже в финале, билась до конца. Я старалась, как могла, но сегодня она была лучше. Поговорим еще с командой, пока они меня избегают, потому что видят, что лучше ко мне пока не подходить (смеется), — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В финале Соболенко проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:4, 4:6).

Теперь на счету 27-летней Соболенко 2 победы и 2 поражения в финалах Australian Open. В 2023 году она обыграла в финале Рыбакину, в 2024-м — китаянку Чжен Циньвэнь. В прошлом году Соболенко уступила в решающем матче американке Мэдисон Киз.

