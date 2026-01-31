Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Было много сложных моментов»: Рыбакина рассказала о финале Australian Open

Рыбакина после победы на Australian Open рассказала о сложных моментах.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина рассказала, что пережила много сложных моментов со своей командой во время Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.

В субботу в финальном матче посеянная под пятым номером Рыбакина одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

«Конечно, я хочу сказать спасибо своей команде. Без вас это было бы невозможно. У нас было много сложных моментов за кулисами. Я очень рада, что мы смогли добиться этого результата. Спасибо всем вам. Я надеюсь, мы сможем сохранить этот уровень и продолжить в том же духе в этом году», — рассказала Рыбакина на награждении.

«Я всегда верила, что смогу вернуться к прежнему уровню. Конечно, у всех бывают падения и подъемы. Как и у всех, у меня были порой мысли: “Что, если я больше никогда не буду в финале и не смогу выиграть трофей?” Но это все о процессе работы, мы очень много работали с командой, и они очень поддерживали меня в моменты, когда я была не очень позитивна», — добавила спортсменка на пресс-конференции после матча, опубликованной на YouTube-канале турнира.

Рыбакиной 26 лет, она впервые в карьере выиграла Australian Open, в 2023 году спортсменка уступила в финале Соболенко. В ноябре Рыбакина обыграла белоруску в решающем матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Рыбакина выиграла свой второй турнир Большого шлема, в 2022 году она стала победительницей Уимблдона, всего в ее активе стало 12 титулов WTA.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше