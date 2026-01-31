«Было много сложных моментов»: Рыбакина рассказала о финале Australian Open

«Я всегда верила, что смогу вернуться к прежнему уровню. Конечно, у всех бывают падения и подъемы. Как и у всех, у меня были порой мысли: “Что, если я больше никогда не буду в финале и не смогу выиграть трофей?” Но это все о процессе работы, мы очень много работали с командой, и они очень поддерживали меня в моменты, когда я была не очень позитивна», — добавила спортсменка на пресс-конференции после матча, опубликованной на YouTube-канале турнира.