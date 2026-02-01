Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарпищев: «Смены гражданства в теннисе? У нас ушли единицы»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил число отечественных спортсменов, сменивших гражданство.

Источник: РИА "Новости"

В 2025 году несколько россиянок перешли под флаги других стран: бывшая первая ракетка страны Дарья Касаткина сменила гражданство на австралийское, Анастасия Потапова — на австрийское, Полина Кудерметова — на узбекистанское.

«Смены гражданства в теннисе? У нас ушли единицы. С 2021 года только 6 человек поменяли гражданства. Потапова и Касаткина — это семейные дела. Потапова жила с Грикспуром в Словакии, потом в Австрии. А Аванесян имела двойное гражданство, она армянка. Так что всего три человека у нас ушло», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.