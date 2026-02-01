Тарпищев: «Смены гражданства в теннисе? У нас ушли единицы»

«Смены гражданства в теннисе? У нас ушли единицы. С 2021 года только 6 человек поменяли гражданства. Потапова и Касаткина — это семейные дела. Потапова жила с Грикспуром в Словакии, потом в Австрии. А Аванесян имела двойное гражданство, она армянка. Так что всего три человека у нас ушло», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.