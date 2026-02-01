Ричмонд
Рыбакина объявила решение после победы на Australian Open-2026

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 5 WTA) приняла решение пропустить следующий турнир после триумфа на Australian Open-2026, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Источник: Reuters

Турнир в Абу-Даби без Рыбакиной

26-летеяя теннисистка снялась с турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, который пройдёт в столице ОАЭ с 1 по 7 февраля.

Рыбакина была заявлена на соревнования под первым номером посева, однако после напряжённого и успешного выступления в Мельбурне (Австралия) решила взять небольшую паузу.

Пауза после исторического успеха

На послематчевой пресс-конференции Елена призналась, что в ближайшее время планирует посвятить себя отдыху и общению с близкими людьми, прежде чем вернуться к соревнованиям.

Напомним, накануне Рыбакина во второй раз в карьере выиграла турнир Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Австралии-2026 казахстанская теннисистка в драматичном матче обыграла первую ракетку мира, представительницу Беларуси Арину Соболенко, со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Триумф в Мельбурне стал одним из главных достижений в карьере Рыбакиной и укрепил её позиции среди лидеров мирового женского тенниса.

