Джокович поздравил Алькараса с первой в карьере победой на Australian Open

«Прежде всего, конечно, поздравляю Карлоса. То, что ты делаешь, лучше всего можно описать словами “историческое”, “легендарное”, так что поздравляю. Желаю тебе удачи в карьере. Ты так молод. У тебя еще много времени, как и у меня. Уверен, мы еще много раз увидимся в следующие десять лет», — сказал Джокович в интервью на корте.