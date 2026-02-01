Музетти снялся с ближайших турниров из-за травмы

«На основании результатов обследований и медицинских заключений мы вместе с моей командой были вынуждены принять непростое решение об отказе от участия на турнирах в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. В данный момент мой главный приоритет — сосредоточиться на реабилитации для возвращения на корт. От всего сердца благодарю всех за поддержку. Скоро увидимся», — написал Музетти на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).