Ракетку Джоковича продали на аукционе за 540 тысяч долларов

Джоковичу 38 лет. В сумме он выиграл 24 турнира Большого шлема («Ролан Гаррос» — 3 раза, Уимблдон — 7, US Open — 4, Australian Open — 10), что является рекордом в мужском одиночном разряде. По количеству побед теннисист делит лидерство с австралийкой Маргарет Корт. Всего Джокович завоевал 101 титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Серб является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира. В воскресенье Джокович уступил Алькарасу в финале Открытого чемпионата Австралии, впервые в карьере проиграв в решающем матче турнира в Мельбурне.