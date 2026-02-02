Мпетши Перрикар снялся с матча после того, как случайно попал мячом себе в глаз

В конце первого сета при счете 3:5 (0:40) француз выбежал к сетке и неудачно отбил удар соперника — мяч отскочил от ракетки и попал Мпетши Перрикару в глаз.
После инцидента он взял медицинский тайм-аут, но так и не смог продолжить матч.
57-я ракетка мира Джованни Мпетши Перрикар снялся с матча против Артура Хеа в первом круге турнира в Монпелье — 3:6, отказ.
