Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мпетши Перрикар снялся с матча после того, как случайно попал мячом себе в глаз

57-я ракетка мира Джованни Мпетши Перрикар снялся с матча против Артура Хеа в первом круге турнира в Монпелье — 3:6, отказ.

Источник: Спортс"

В конце первого сета при счете 3:5 (0:40) француз выбежал к сетке и неудачно отбил удар соперника — мяч отскочил от ракетки и попал Мпетши Перрикару в глаз.

После инцидента он взял медицинский тайм-аут, но так и не смог продолжить матч.