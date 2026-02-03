Овечкин — самое медийное лицо российского спорта в 2025-м по версии «СЭ» и «Медиалогии». Карпин — 2-й, Семак — 3-й, Махачев — 4-й, Андреева — 7-я, Ротенберг и&nb

Исследование провели «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия». При составлении рейтинга принимались во внимание три критерия: число упоминаний в российских СМИ за 2025 год, число упоминаний в русскоязычном сегменте соцсетей, а также специальный индекс «СЭ», который учитывает число упоминаний в заголовках на сайте издания и посещаемость этих материалов.
По каждому из этих показателей был составлен отдельный мини-рейтинг. В каждом случае человек, занявший 1-е место, получал 100 баллов, 2-е — 90, 3-е — 85, 4-е — 80, 5-е — 75, 6-е — 70. Далее шаги между местами составляли 3, 2 и 1 очко. За 50-е место начислялось одно очко.
Овечкин получил максимально возможные 100 баллов по двум показателям — упоминаниям в СМИ и в заголовках «СЭ». Всего он набрал 290 баллов. В общем списке хоккеист занял первое место второй раз подряд.
Первая половина списка выглядит так:
1. Александр Овечкин (хоккей) — 290;
2. Валерий Карпин (футбол) — 265;
3. Сергей Семак (футбол) — 211;
4. Ислам Махачев (MMA) — 202;
5. Матвей Сафонов (футбол) — 195;
6. Артем Дзюба (футбол) — 183;
7. Мирра Андреева (теннис) — 180;
8. Даниил Медведев (теннис) — 173;
9−10. Роман Ротенберг (хоккей) — 171;
9−10. Михаил Дегтярев — 171;
11. Хабиб Нурмагомедов (MMA) — 140;
12. Станислав Черчесов (футбол) — 126;
13. Евгений Плющенко (фигурное катание) — 124;
14. Алексей Батраков (футбол) — 122;
15. Александр Мостовой (футбол) — 120;
16. Андрей Рублев (теннис) — 118;
17. Андрей Аршавин (футбол) — 116;
18. Александр Большунов (лыжные гонки) — 112;
19. Аделия Петросян (фигурное катание) — 99;
20. Игорь Акинфеев (футбол) — 94;
21. Диана Шнайдер (теннис) — 90;
22−23. Александр Соболев (футбол) — 86;
22−23. Дмитрий Губерниев — 86;
24. Алина Загитова (фигурное катание) — 84;
25. Максим Глушенков (футбол) — 83.