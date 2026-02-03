Ричмонд
Овечкин — самое медийное лицо российского спорта в 2025-м по версии «СЭ» и «Медиалогии». Карпин — 2-й, Семак — 3-й, Махачев — 4-й, Андреева — 7-я, Ротенберг и&nb

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял первое место в списке самых медийных лиц российского спорта.

Исследование провели «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия». При составлении рейтинга принимались во внимание три критерия: число упоминаний в российских СМИ за 2025 год, число упоминаний в русскоязычном сегменте соцсетей, а также специальный индекс «СЭ», который учитывает число упоминаний в заголовках на сайте издания и посещаемость этих материалов.

По каждому из этих показателей был составлен отдельный мини-рейтинг. В каждом случае человек, занявший 1-е место, получал 100 баллов, 2-е — 90, 3-е — 85, 4-е — 80, 5-е — 75, 6-е — 70. Далее шаги между местами составляли 3, 2 и 1 очко. За 50-е место начислялось одно очко.

Овечкин получил максимально возможные 100 баллов по двум показателям — упоминаниям в СМИ и в заголовках «СЭ». Всего он набрал 290 баллов. В общем списке хоккеист занял первое место второй раз подряд.

Первая половина списка выглядит так:

1. Александр Овечкин (хоккей) — 290;

2. Валерий Карпин (футбол) — 265;

3. Сергей Семак (футбол) — 211;

5. Матвей Сафонов (футбол) — 195;

6. Артем Дзюба (футбол) — 183;

7. Мирра Андреева (теннис) — 180;

8. Даниил Медведев (теннис) — 173;

9−10. Роман Ротенберг (хоккей) — 171;

9−10. Михаил Дегтярев — 171;

11. Хабиб Нурмагомедов (MMA) — 140;

12. Станислав Черчесов (футбол) — 126;

13. Евгений Плющенко (фигурное катание) — 124;

14. Алексей Батраков (футбол) — 122;

15. Александр Мостовой (футбол) — 120;

16. Андрей Рублев (теннис) — 118;

17. Андрей Аршавин (футбол) — 116;

18. Александр Большунов (лыжные гонки) — 112;

19. Аделия Петросян (фигурное катание) — 99;

20. Игорь Акинфеев (футбол) — 94;

21. Диана Шнайдер (теннис) — 90;

22−23. Александр Соболев (футбол) — 86;

22−23. Дмитрий Губерниев — 86;

24. Алина Загитова (фигурное катание) — 84;

25. Максим Глушенков (футбол) — 83.

