Овечкин — самое медийное лицо российского спорта в 2025-м по версии «СЭ» и «Медиалогии». Карпин — 2-й, Семак — 3-й, Махачев — 4-й, Андреева — 7-я, Ротенберг и&nb

Исследование провели «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия». При составлении рейтинга принимались во внимание три критерия: число упоминаний в российских СМИ за 2025 год, число упоминаний в русскоязычном сегменте соцсетей, а также специальный индекс «СЭ», который учитывает число упоминаний в заголовках на сайте издания и посещаемость этих материалов.