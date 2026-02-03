Ричмонд
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол

Федор Смолов выложил фотографию с товарищеского футбольного матча. На фото также присутствуют Андрей Рублев, Хабиб Нурмагомедов, Олег Шатов, Миралем Пьянич, Игорь Смольников и Флоран Малуда.

Источник: Спортс"

"Зарубились в футбол сегодня — два голика оформил ✌️

Хабиб, спасибо за приглашение и ассист ?", — подписал Смолов.

Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
