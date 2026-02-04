Алькарас выложил подборку фото из Австралии

Напомним, первая ракетка мира выиграл Australian Open и стал самым молодым теннисистом в истории с карьерным Большим шлемом.
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше