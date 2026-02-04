Российскую теннисистку Назарову дисквалифицировали на четыре года

Назарова, которая не выступает с 2020 года, признана виновной в том, что в мае 2019 года она сделала коррупционное предложение другому игроку. Обвинения россиянке были предъявлены 23 декабря 2025 года. Поскольку она не ответила на обвинения со стороны ITIA, наказание автоматически вступило в силу 10 января 2026 года. Период дисквалификации действует до 9 января 2030 года. Кроме того, Назарова оштрафована на 10 тысяч долларов США.