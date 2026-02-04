Ричмонд
Соболенко снялась с первого в сезоне турнира WTA 1000 в Дохе

Первая ракетка мира Соболенко снялась с турнира категории WTA 1000 в Дохе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не выступит на турнире категории WTA 1000 в Дохе, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

Соревнования пройдут с 8 по 14 февраля. Причины снятия Соболенко, которая побеждала на турнире в Дохе в 2020 году, не уточняются. В ее отсутствие первый номер посева в основной сетке получит вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек. Помимо Соболенко, от участия в турнире отказалась американка Джессика Пегула (6-я ракетка мира), остальные представительницы топ-10 рейтинга должны выступить в Дохе.

Соболенко по-прежнему значится в числе участниц турнира категории WTA 1000 в Дубае, который пройдет с 15 по 21 февраля.

Ранее Соболенко стала победительницей турнира в австралийском Брисбене и в четвертый раз подряд вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
