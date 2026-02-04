Соболенко снялась с первого в сезоне турнира WTA 1000 в Дохе

Соревнования пройдут с 8 по 14 февраля. Причины снятия Соболенко, которая побеждала на турнире в Дохе в 2020 году, не уточняются. В ее отсутствие первый номер посева в основной сетке получит вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек. Помимо Соболенко, от участия в турнире отказалась американка Джессика Пегула (6-я ракетка мира), остальные представительницы топ-10 рейтинга должны выступить в Дохе.