Надежда Петрова: «Андреева сейчас ошибается, но Соболенко тоже ошибалась, когда была в возрасте Мирры»

— Заметен ли у Мирры прогресс в плане психологии?
— Уверена, что она и команда делают на этом большой акцент. Мы видели, как она эмоционально просела в конце прошлого года. Тут была проделана работа. Стараются все держать под контролем.
— Когда у нее что-то не получается, она срывается. Или наоборот — она начинает нервничать и поэтому ошибается? Где тут следствие, а где причина?
— У нее недостаточное количество опыта, она молодой игрок. Скорее всего, нервы не из-за того, что случилась ошибка. В таком юном возрасте сложно изо дня в день показывать стабильный теннис. В прошлом матче у нее что-то получалось, а в другом этого ощущения нет. Это просто раздражение, почему нет стабильности.
— Есть ли смысл стараться завоевать титул на ТБШ как можно скорее — или лучше не загонять себя раньше времени?
— Загонять себя не стоит. У каждого свое время выхода на пик карьеры. Еще многому надо научиться, время есть. Никто Мирру не торопит. У каждого игрока индивидуальное становление.
— Брэд Гилберт считает, что Мирре нужно чинить форхенд — она не может играть агрессивно и ошибается. Что не так с ее форхендом — объясните для непосвященных в тонкости тенниса.
— Да, на данный момент ошибается, но Соболенко тоже ошибалась, когда была в возрасте Мирры. А потом Арина нашла ключик, чтобы быть собранной и играть в корт. Не вижу технической проблемы, из-за которой Андреева не может найти корт. Все придет с игровой практикой. У Мирры есть все в руках. Верю, что она может всего добиться. Задатки для этого есть, — сказала Петрова в интервью «Чемпионату».
Мои главные впечатления от Australian Open.