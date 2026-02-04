Надежда Петрова: «Андреева сейчас ошибается, но Соболенко тоже ошибалась, когда была в возрасте Мирры»

— Да, на данный момент ошибается, но Соболенко тоже ошибалась, когда была в возрасте Мирры. А потом Арина нашла ключик, чтобы быть собранной и играть в корт. Не вижу технической проблемы, из-за которой Андреева не может найти корт. Все придет с игровой практикой. У Мирры есть все в руках. Верю, что она может всего добиться. Задатки для этого есть, — сказала Петрова в интервью «Чемпионату».