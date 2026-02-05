Ричмонд
Бублик в ответ на вопрос, сколько вобл в день он ест: «12»

Александр Бублик ответил на вопрос Сергея Минаева о том, сколько вобл в день он ест.

Минаев в своем телеграм-канале спросил: «Саш, ты сколько вобл в день ешь?».

Бублик ответил в своем телеграм-канале: «12».

Напомним, ранее Евгений Кафельников в интервью First&Red рассказал, что ел воблу, чтобы предотвращать судороги: «Почему я с судорогами никогда не сталкивался: был один такой очень тонкий нюанс. Когда мы еще с моим тренером Анатолием Александровичем Лепешиным на “Ролан Гаррос” ездили — я помню, это было 1995-й, 1996-й — и вот он всегда с собой привозил три или четыре воблы. Настоящие воблы (улыбается).

И вот перед каждым матчем вечером мы сидели, он говорил: «Тебе нужно воблы, чтобы в организме соль не выходила очень быстро». И я всегда по одной вобле перед матчем пятисетовым ел. И у меня никогда таких ситуаций не было".