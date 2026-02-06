Сийярто раскритиковал украинскую теннисистку за отказ пожимать руку Бондар

БУДАПЕШТ, 6 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал украинскую теннисистку Александру Олейникову, которая отказалась пожимать руку венгерской сопернице Анне Бондар, сославшись на ее участие в российском турнире в 2022 году.
В преддверии матча второго круга теннисного турнира в Клуж-Напоке во вторник Олейникова заявила, что не будет пожимать руку Бондар, потому что венгерская теннисистка участвовала в российском показательном турнире в 2022 году. Кроме того, Олейникова оскорбила Бондар, сравнив участие в турнире, проходившем в Санкт-Петербурге, с выступлением в нацистской Германии в 1941 году и потребовав у нее публичных извинений.
«Поведение украинской теннисистки Александры Олейниковой по отношению к Анне Бондар на международном теннисном турнире в Клуж-Напоке было возмутительным и скандальным. Попытка оклеветать Анну Бондар и упоминание параллелей с нацизмом характеризуют скорее украинскую “спортсменку”, — написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Министр принял венгерскую теннисистку в МИД Венгрии и пожелал ей удачи в карьере.
«Если люди с дурными намерениями смешивают спорт с геополитикой, это всегда приводит к проблемам и неприятным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не поверит, что спортсмены несут ответственность за решения политиков», — отметил он.
Сийярто ранее заявлял, что Венгрия последовательно разделяет спорт и политику, поэтому не допустила включения Олимпийского комитета России (ОКР) и российских футбольных клубов в санкционный список ЕС. По его словам, Будапешту удалось добиться исключения из списка санкций ЕС трех человек, включая министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Глава венгерского МИД также неоднократно выступал за допуск спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.