Сийярто раскритиковал украинскую теннисистку за отказ пожимать руку Бондар

В преддверии матча второго круга теннисного турнира в Клуж-Напоке во вторник Олейникова заявила, что не будет пожимать руку Бондар, потому что венгерская теннисистка участвовала в российском показательном турнире в 2022 году. Кроме того, Олейникова оскорбила Бондар, сравнив участие в турнире, проходившем в Санкт-Петербурге, с выступлением в нацистской Германии в 1941 году и потребовав у нее публичных извинений.