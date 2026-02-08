Россиянка Павлюченкова проиграла на старте турнира в Дохе

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила бельгийке Элизе Мертенс в первом круге турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого составляет более 4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 22-й ракетки мира, которая посеяна на турнире под 16-м номером. Павлюченкова идет 100-й в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.
Во втором круге Мертенс сыграет с победительницей матча между Дарьей Касаткиной из Австралии и японкой Моюкой Утидзимой.