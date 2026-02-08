Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина высказалась о победах на турнирах «Большого шлема»

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 5 WTA) сравнила свои победы на турнирах «Большого шлема» — Уимблдоне-2022 и Открытом чемпионате Австралии-2026, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Казахстанская теннисистка отметила, что победа на Уимблдоне стала для неё полной неожиданностью. Тогда, по её словам, она не была готова на 100 процентов, а эмоции переполняли:

«На Уимблдоне это было совершенно неожиданно. Я думаю, я тогда была не так хорошо готова, — призналась она. — Это были сильные эмоции. В Австралии всё по-другому: я воспринимаю это больше как работу. Стараюсь готовиться к каждому матчу по-особенному. Если есть время — празднуем, если нет — впереди ещё много турниров», — цитирует слова Рыбакиной Tennisuptodate.

Рыбакина подчеркнула, что на Australian Open-2026 она подходила к каждому матчу с более серьёзным и профессиональным настроем, концентрируясь на подготовке и стратегии, а не на эмоциях. Этот подход позволил ей повторить успех и завоевать второй титул «Большого шлема» в карьере.

Казахстанка продолжает радовать болельщиков стабильными выступлениями в этом сезоне и остаётся одной из фаворитов турниров WTA 1000.