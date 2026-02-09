Серена Уильямс может вернуться в теннис в марте

9 февраля на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) появилась информация о том, что 22 февраля 44-летняя американка завершит шестимесячный период повторного включения в антидопинговую программу.
Свой первый турнир после возвращения в тур Уильямс может провести в Индиан-Уэллсе. Он пройдет с 4 по 15 марта.
Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой и победительницей 73 турниров WTA. Она занимает второе место в истории по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде (23).
Американка объявила о завершении карьеры в 2022 году.