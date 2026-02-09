Мирра Андреева выиграла десятый матч в сезоне

Она обыграла Магду Линетт со счетом 7:6 (0), 6:1. В первой партии россиянка вела 5:3, не подала на сет, а потом отыграла пять сетболов при 5:6.
Для Андреевой это десятая победа в сезоне. Дальше она сыграет с Верой Звонаревой или Викторией Мбоко.
Седьмая ракетка мира Мирра Андреева вышла в третий круг тысячника в Дохе.
