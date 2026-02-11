Рыбакина одержала 400-ю победу в карьере

Эта победа стала для казахстанки 400-й в карьере. Ее баланс — 400:163.
"Это приятная статистика. Сыграно много матчей. Но да, это невероятно. Я просто снова рада, что могу играть и получать удовольствие. Сейчас я наслаждаюсь каждой минутой на корте.
Моя первая победа была в Санкт-Петербурге. Кажется, я получила wildcard в квалификацию и обыграла топовую теннисистку в первом круге. Это была невероятная неделя, я поднялась в рейтинге и начала играть на других турнирах WTA. Это был хороший опыт".
Почему Рыбакина выиграла Australian Open.
Тренера Рыбакиной банили за абьюз, а теперь наградили за ее победу на Australian Open.