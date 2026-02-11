Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина одержала 400-ю победу в карьере

Во втором круге тысячника в Дохе Елена Рыбакина обыграла Ван Синьюй — 6:2, 6:4.

Источник: Спортс"

Эта победа стала для казахстанки 400-й в карьере. Ее баланс — 400:163.

"Это приятная статистика. Сыграно много матчей. Но да, это невероятно. Я просто снова рада, что могу играть и получать удовольствие. Сейчас я наслаждаюсь каждой минутой на корте.

Моя первая победа была в Санкт-Петербурге. Кажется, я получила wildcard в квалификацию и обыграла топовую теннисистку в первом круге. Это была невероятная неделя, я поднялась в рейтинге и начала играть на других турнирах WTA. Это был хороший опыт".

Почему Рыбакина выиграла Australian Open.

Тренера Рыбакиной банили за абьюз, а теперь наградили за ее победу на Australian Open.