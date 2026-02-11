Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чилич о 600-й победе в карьере: «Это говорит о моей преданности теннису»

Марин Чилич поделился эмоциями от 600-й победы в карьере. Он обыграл Лернера Тьена в первом круге пятисотника в Далласе — 7:5, 7:6 (4).

Источник: Спортс"

«Замечательный день. Последние два года были очень тяжелыми [из-за травм]. Мне пришлось бороться со многими трудностями. Я очень рад достижению этой отметки. Это говорит о моей преданности теннису».

Также хорват прокомментировал то, что из действующих теннисистов только он и Новак Джокович преодолели отметку в 600 побед.

«Конечно, это приятно, но он слишком далеко впереди (у Джоковича 1168 побед — Спортс» «). Это, скорее, признание длительности нашей карьеры и того, сколько лет мы провели в туре. У нас было немало отличных сезонов. Бывают и сложные периоды — через многое приходится пройти. Но страсть, стремление и характер остаются. Именно это и помогло мне дойти до этой отметки».

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше