18-летняя Андреева вылетела с турнира в Дохе

Российская теннисистка Мирра Андреева не сумела выйти в четвертый круг турнира серии WTA-1000 в Дохе.

Источник: Reuters

Ее соперницей была представительница Канады Виктория Мбоко. Встреча, которая длилась 1 час 59 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

В четвертьфинале Мбоко встретится с победительницей противостояния между китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в 2026 году выиграла Открытый чемпионат Австралии.

18-летняя Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

