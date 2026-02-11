Бублик сотворил камбэк и победил на старте турнира за 1,4 миллиарда

Матч первого круга получился напряжённым и затяжным. В стартовом сете сильнее оказался Гуркач — 7:6 (7:2), однако во второй партии Бублик сумел перехватить инициативу и взял тай-брейк — 6:7 (1:7). В решающем сете казахстанец дожал соперника, оформив камбэк — 5:7.
Статистика матча:
- Эйсы: 25 — Гуркач, 13 — Бублик
- Двойные ошибки: 9 — Гуркач, 4 — Бублик
Несмотря на преимущество поляка по подачам навылет, Бублик оказался стабильнее в ключевые моменты и лучше справился с нервным давлением в концовке встречи.
В следующем раунде Александр Бублик сыграет с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом (№ 82 ATP).
Турнир ABN AMRO Open в Роттердаме проходит с 9 по 15 февраля 2026 года. Общий призовой фонд соревнований составляет 2 462 660 евро (1,4 млрд тенге), а чемпион в одиночном разряде получит 460 555 евро (270,6 млн тенге).