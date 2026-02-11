Бублик сотворил камбэк и победил на старте турнира за 1,4 миллиарда

Матч первого круга получился напряжённым и затяжным. В стартовом сете сильнее оказался Гуркач — 7:6 (7:2), однако во второй партии Бублик сумел перехватить инициативу и взял тай-брейк — 6:7 (1:7). В решающем сете казахстанец дожал соперника, оформив камбэк — 5:7.