Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швентек обыграла Касаткину в третьем круге турнира в Дохе

Швентек обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек обыграла представляющую Австралию Дарью Касаткину в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.

Встреча завершилась победой посеянной под первым номером Швёнтек со счетом 5:7, 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут.

Касаткина (61-я ракетка мира) проиграла Швёнтек седьмой раз подряд, при этом ей впервые в течение этой серии поражений удалось взять у польки сет.

В четвертьфинале Швёнтек встретится с Марией Саккари из Греции. Полька является трехкратной победительницей турнира в Дохе (2022, 2023, 2024).