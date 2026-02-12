Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калинская о том, что не хочет стать лучшей теннисисткой: «Я, наверное, как Саша Бублик»

28-я ракетка мира Анна Калинская рассказала, что никогда не мечтала стать лучшей теннисисткой в мире.

Источник: Спортс"

— Ты сказала в одном из интервью: «Я не хочу быть лучшей в этом виде спорта. Я просто хочу делать все, что в моих силах». Но в спорте высших достижений не так часто можно такое услышать. В какой момент ты пришла к этому? Как Бублик, который всегда говорил: «Не хочу быть первым в мире». Теперь человек стоит в десятке.

— Я, наверное, как Саша Бублик (смеется). У меня никогда не было мечты поехать на «Большой шлем». Я жила в моменте. Поехать за границу уже было круто. Я понимаю, почему многим нравится теннис, — это возможность путешествовать, увидеть мир.

Мне было достаточно комфортно и в Москве. А потом, когда появилась какая-то первая зарплата, бонусы… Я никогда об этом не думала. Мне было 16 лет, я даже не знала, что такое существует. Сейчас, конечно, я уже знаю свои возможности и понимаю, куда расти.

— А в юниорах ты сравнивала себя с другими девочками? Учитывая, что твое поколение — Арина Соболенко, Лена Рыбакина, Паула Бадоса, Анна Блинкова.

— В каком смысле «сравнивала»?

— «Она на раньше начала играть, уже чего-то добилась, а я пока нет. У нее есть контракт, а у меня нет».

— Нет, потому что я была № 3 в мире и закончила играть в юниорах на год раньше. Я могла бы, возможно, и первой стать или выиграть юниорский «Большой шлем», но решила, что если играть — то уже профессионально и зарабатывать деньги. Юниорский теннис — это только начало, и это несерьезно.

— Ты сама так решила?

— Нет, тренер. Но и я уже хотела что-то зарабатывать.

— Если бы ты сейчас вернулась назад, ты бы дала себе еще один год там поиграть?

— Нет. Я бы вообще меньше играла. Я понимаю, сколько там перелетов… Но есть и плюсы [выступлений на юниорских турнирах]. Может быть, у меня бы не было контрактов, которые помогли, — сказала Калинская в подкасте «Весна зовет».

«Мне нужно хорошо выглядеть на корте». Детали жизни теннисистов от Анны Калинской.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше