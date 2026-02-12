Калинская о том, что не хочет стать лучшей теннисисткой: «Я, наверное, как Саша Бублик»

— Ты сказала в одном из интервью: «Я не хочу быть лучшей в этом виде спорта. Я просто хочу делать все, что в моих силах». Но в спорте высших достижений не так часто можно такое услышать. В какой момент ты пришла к этому? Как Бублик, который всегда говорил: «Не хочу быть первым в мире». Теперь человек стоит в десятке.