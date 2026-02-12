Калинская вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

ДОХА, 12 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская обыграла украинку Элину Свитолину в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.
Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Калинской, не имеющей номера посева на турнире. Свитолина была посеяна под седьмым номером. В четвертьфинале Калинская сыграет с чешкой Каролиной Муховой (14-й номер посева).
Калинской 27 лет, она занимает 28-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.
Свитолиной 31 год, в рейтинге WTA она располагается на девятой строчке. На ее счету 19 побед на турнирах под эгидой организации. Украинка четырежды играла в полуфиналах турниров Большого шлема.
Соревнование в Дохе относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Действующей победительницей является представительница США Аманда Анисимова. Из россиянок турнир выигрывали Анастасия Мыскина (2003, 2004), Мария Шарапова (2005, 2008), Надежда Петрова (2006) и Вера Звонарева (2011).