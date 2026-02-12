Джокович встретился с министром миграции Греции

Узнать больше по теме

Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста

В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.