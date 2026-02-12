Джокович встретился с министром миграции Греции

Серб переехал в Грецию в сентябре прошлого года.
«С огромной радостью мы приветствуем в министерстве великого спортсмена и человека — Новака Джоковича. Это большая честь, что он хочет остаться в нашей стране вместе со своей семьей», — написал Плеврис в соцсети.
Джокович переехал в Грецию. Возможно, поругался с властями Сербии — и увез турнир.
