Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джокович встретился с министром миграции Греции

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович встретился с министром миграции и убежища Греции Атанасиосом Плеврисом.

Источник: Спортс"

Серб переехал в Грецию в сентябре прошлого года.

«С огромной радостью мы приветствуем в министерстве великого спортсмена и человека — Новака Джоковича. Это большая честь, что он хочет остаться в нашей стране вместе со своей семьей», — написал Плеврис в соцсети.

Джокович переехал в Грецию. Возможно, поругался с властями Сербии — и увез турнир.

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше