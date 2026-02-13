Ричмонд
Матч Бублика был прерван из-за упавшего болельщика

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Матч второго круга теннисного турнира в нидерландском Роттердаме между немцем Яном-Леннардом Штруффом и представителем Казахстана Александром Бубликом был прерван из-за пострадавшего болельщика.

Источник: Reuters

Судья остановила встречу в начале первого сета при счете 1:0 в пользу немца. Как сообщает журналист Хосе Моргадо в соцсети X, кто-то из зрителей упал на лестнице, получив серьезные травмы.

Встреча была возобновлена через десять минут.