Матч Бублика был прерван из-за упавшего болельщика

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Матч второго круга теннисного турнира в нидерландском Роттердаме между немцем Яном-Леннардом Штруффом и представителем Казахстана Александром Бубликом был прерван из-за пострадавшего болельщика.
Судья остановила встречу в начале первого сета при счете 1:0 в пользу немца. Как сообщает журналист Хосе Моргадо в соцсети X, кто-то из зрителей упал на лестнице, получив серьезные травмы.
Встреча была возобновлена через десять минут.