Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Представитель Казахстана Александр Бублик победил немца Ян-Леннарда Штруффа во втором круге турнира в Роттердаме — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.

Представитель Казахстана Александр Бублик победил немца Ян-Леннарда Штруффа во втором круге турнира в Роттердаме — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 6 минут. В начале первого сета встреча была прервана на 10 минут из-за пострадавшего болельщика, который упал на лестнице и получил травмы.

За игру Бублик 13 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету его соперника 9 эйсов, 2 «двойные» и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Роттердам (Нидерланды).

Турнир ATP ABN AMRO Open.

Призовой фонд 2 462 660 евро.

Закрытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Александр Бублик (Казахстан, 3) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.