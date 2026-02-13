Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Представитель Казахстана Александр Бублик победил немца Ян-Леннарда Штруффа во втором круге турнира в Роттердаме — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 6 минут. В начале первого сета встреча была прервана на 10 минут из-за пострадавшего болельщика, который упал на лестнице и получил травмы.
За игру Бублик 13 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету его соперника 9 эйсов, 2 «двойные» и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
Роттердам (Нидерланды).
Турнир ATP ABN AMRO Open.
Призовой фонд 2 462 660 евро.
Закрытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Александр Бублик (Казахстан, 3) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.