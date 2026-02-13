Соболенко и Швентек снялись с турнира в Дубае

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швёнтек не выступят на теннисном турнире категории WTA 1000 в Дубае.
Первая ракетка мира Соболенко снялась со второго турнира категории WTA 1000 подряд, ранее белоруска пропустила соревнование в Дохе.
«Мне очень жаль, что я вынуждена сняться с турнира в Дубае. У меня особая связь с этим турниром, болельщиками и городом. К сожалению, я чувствую себя не на 100 процентов. Но я надеюсь вернуться в следующем году и желаю турниру отличных матчей», — приводятся слова Соболенко на сайте турнира.
«С сожалением сообщаю, что в этом году я не смогу сыграть в Дубае из-за изменения расписания. Надеюсь, я вернусь в следующем году, чтобы снова насладиться этим замечательным турниром. Увидимся в Индиан-Уэллсе», — сказала Швёнтек.
Теннисный турнир в Дубае пройдет с 15 по 21 февраля. Действующей победительницей является первая ракетка России Мирра Андреева.