Шелтон обыграл Кецмановича в четвертьфинале турнира в Далласе

Американский теннисист Бен Шелтон победил серба Миомира Кецмановича в четвертьфинале турнира в Далласе — 5:7, 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа. 23-летний Шелтон (9-й номер мирового рейтинга) сделал 14 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 5 брейк-поинтов. На счету его 26-летнего соперника (66-я ракетка мира) 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-поинтов.
В полуфинале Шелтон встретится с победителем пары Денис Шаповалов (Канада, 7) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 3).
Даллас (США).
Турнир ATP Dallas Open.
Призовой фонд 2 833 335 долларов.
Закрытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертьфинал.
Бен Шелтон (США, 2) — Миомир Кецманович (Сербия) — 5:7, 6:3, 6:4.