Дардери выиграл у Баэса и встретится с Черундоло в финале турнира в Буэнос-Айресе

Итальянский теннисист Лучано Дардери победил аргентинца Себастьяна Баэса в полуфинальном матче турнира в Буэнос-Айресе — 7:6 (7:2), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. 24-летний Дардери (22-й номер мирового рейтинга) сделал 3 подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-поинтов. На счету его 25-летнего соперника (34-я ракетка мира) 1 эйс, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-поинтов (из 0).

В финале 15 февраля Дардери сыграет с другим аргентинцем — Франсиско Черундоло.

Буэнос-Айрес (Аргентина).

Турнир ATP IEB+ Argentina Open.

Призовой фонд 675 310 долларов.

Открытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Полуфинал.

Лучано Дардери (Италия, 2) — Себастьян Баэс (Аргентина, 4) — 7:6 (7:2), 6:1.