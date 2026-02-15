Дардери выиграл у Баэса и встретится с Черундоло в финале турнира в Буэнос-Айресе

Итальянский теннисист Лучано Дардери победил аргентинца Себастьяна Баэса в полуфинальном матче турнира в Буэнос-Айресе — 7:6 (7:2), 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. 24-летний Дардери (22-й номер мирового рейтинга) сделал 3 подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-поинтов. На счету его 25-летнего соперника (34-я ракетка мира) 1 эйс, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-поинтов (из 0).
В финале 15 февраля Дардери сыграет с другим аргентинцем — Франсиско Черундоло.
Буэнос-Айрес (Аргентина).
Турнир ATP IEB+ Argentina Open.
Призовой фонд 675 310 долларов.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
Лучано Дардери (Италия, 2) — Себастьян Баэс (Аргентина, 4) — 7:6 (7:2), 6:1.