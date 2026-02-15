Шелтон обыграл Шаповалова и встретится в финале турнира в Далласе с Фритцем

Американский теннисист Бен Шелтон победил канадца Дениса Шаповалова в полуфинальном матче турнира в Далласе — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4).
Матч продолжался 2 часа 38 минут. 23-летний Шелтон (девятый номер мирового рейтинга) сделал 8 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-поинтов. Его 26-летний соперник (40-я ракетка мира) сделал 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 11 брейк-поинтов.
В финале 15 февраля Шелтон сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.
Даллас (США).
Турнир ATP Dallas Open.
Призовой фонд 2 833 335 долларов.
Закрытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
Денис Шаповалов (Канада, 7) — Бен Шелтон (США, 2) — 6:4, 4:6, 6:7 (4:7).