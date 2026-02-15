Мухова: «Как отпраздную победу в Дохе? Пойдем с командой за бургерами»

Чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу над канадкой Викторией Мбоко (6:4, 7:5) в финале турнира WTA 1000 в Дохе.
"Ощущения от победы невероятные, это просто потрясающе. Я стараюсь наслаждаться моментом, потому что в теннисе все происходит очень быстро. Порой мы забываем остановиться, чтобы по-настоящему оценить удачно проведенные недели.
Следующий турнир начинается завтра, так что времени мало. Но я хочу выбраться куда-нибудь вечером, хорошо провести время и все обдумать.
Мы с командой решили, что пойдем за бургерами — я очень голодна. Хочу поесть и немного отпраздновать, с нетерпением этого жду", — цитирует Мухову пресс-служба WTA.
Мухова во второй раз в карьере и впервые с 2019 года выиграла титул WTA.