Корнеева выиграла хардовый турнир в Португалии

Корнеевой 18 лет. Победа в Оэйраше стала самой крупной в ее карьере. На счету россиянки также восемь титулов ITF-тура в одиночном разряде. Корнеева является победительницей Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос» 2023 года среди юниоров.