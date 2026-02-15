Ричмонд
Корнеева выиграла хардовый турнир в Португалии

Российская теннисистка Корнеева выиграла «Челленджер» в Португалии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей хардового турнира категории WTA 125 в португальском Оэйраше, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.

В финальном матче Корнеева, занимающая 157-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла чешку Дарью Видманову (137) со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

Корнеевой 18 лет. Победа в Оэйраше стала самой крупной в ее карьере. На счету россиянки также восемь титулов ITF-тура в одиночном разряде. Корнеева является победительницей Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос» 2023 года среди юниоров.