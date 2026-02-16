Аргентинский теннисист Черундоло выиграл турнир в Буэнос-Айресе

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Аргентинец Франсиско Черундоло стал победителем теннисного турнира категории ATP 250 в Буэнос-Айресе, призовой фонд которого превышает 675 тысяч долларов.
В финале посеянный под первым номером Черундоло обыграл вторую ракетку турнира итальянца Лучано Дардери со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.
Для 27-летнего Черундоло, занимающего 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, этот титул стал четвертым в карьере и первым в нынешнем сезоне.