© VK, 1999-2026
Шелтон обыграл Фрица в финале теннисного турнира в Далласе

Бен Шелтон обыграл Тейлора Фрица в финале турнира категории ATP 500 в Далласе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американец Бен Шелтон обыграл соотечественника Тейлора Фрица в финале теннисного турнира категории ATP 500 в Далласе (США), призовой фонд которого превышает 2,8 млн долларов.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу посеянного под вторым номером Шелтона. Фриц имел первый номер посева. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.

Для 23-летнего Шелтона, занимающего девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, этот титул стал четвертым в карьере и первым в нынешнем сезоне.