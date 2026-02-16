Шелтон обыграл Фрица в финале теннисного турнира в Далласе

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американец Бен Шелтон обыграл соотечественника Тейлора Фрица в финале теннисного турнира категории ATP 500 в Далласе (США), призовой фонд которого превышает 2,8 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу посеянного под вторым номером Шелтона. Фриц имел первый номер посева. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.
Для 23-летнего Шелтона, занимающего девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, этот титул стал четвертым в карьере и первым в нынешнем сезоне.