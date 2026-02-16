Ричмонд
Аррибаж и Оливетти победили в парном разряде на турнире в Далласе

Французские теннисисты Тео Аррибаж и Альбано Оливетти выиграли у испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса в финале парного разряда турнира в Далласе — 6:3, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 24 минуты. Аррибаж и Оливетти сделали 10 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 1 из 3 брейк-поинтов. На счету их соперников — 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).

Даллас (США).

Турнир ATP Dallas Open.

Призовой фонд 2 833 335 долларов.

Закрытые корты, хард.

Парный разряд.

Финал.

Тео Аррибаж/Альбано Оливетти (Франция) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 1) — 6:3, 7:6 (7:4).