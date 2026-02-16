Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шелтон — о победе на турнире в Далласе: «Чувствую себя благословенным»

Девятая ракетка мира американец Бен Шелтон поделился эмоциями после победы на турнире в Далласе (США).

Девятая ракетка мира американец Бен Шелтон поделился эмоциями после победы на турнире в Далласе (США).

В финале он обыграл соотечественника Тейлора Фритца со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

«Во-первых, и это самое главное, я хочу поблагодарить бога. Я чувствую себя благословенным. У меня лучшая команда, потрясающая семья… спасибо ему за возможность путешествовать по миру, быть здоровым, выступать перед вами, ребята. Нет ничего лучше этого. Я благодарен всем за то, что пришли. Сегодня был один из лучших матчей по атмосфере в моей карьере», — сказал спортсмен в интервью на корте.

Для 23-летнего спортсмена данный титул стал четвертым в карьере.